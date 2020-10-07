قرار جديد لمجلس الأمة الكويتي بشأن فيروس كورونا

وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا في مداولته الاولى بأغلبية 26 عضوا مقابل، رفض 20 عضوا .

فيما أرجأ المجلس الكويتي التصويت على المداولة الثانية للقانون لحين إدخال بعض التعديلات.

كما أقر المجلس قانون حماية المنافسة بأغلبية 42 عضوا مقابل رفض 4 وأحاله إلى الحكومة .

ويُشار الي ان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة الثانية اليوم بمناقشة البند الأول المتعلق بتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لحكم المادتين (98) و(181) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد عقد ، اليوم الأربعاء، جلستين خاصتين استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وستخصص الجلسة الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والثانية لمناقشة جدول أعمالها.

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، افتتح رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، جلسة اليوم الأربعاء الخاصة لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الرئيس الغانم مؤبنًا الأمير الراحل: أي تعبير يمكن أن يُصور ما تكتوي به الجوانح، نحن أمام أمر تعجز عنه اللغة، لقد توفي الشيخ صباح الأحمد، فكيف لا تبكي الكويت قائدها العظيم وربان سفينتها.

وتابع: يوم الثلاثاء الماضي كان يومًا ثقيلًا على الكويت، وعمّ الحزن كل بيت رحلَ الإنسان القائد، والقائد الإنسان.

وأضاف: كان رحمه الله مشغولًا بالقضايا التي تهم الإنسان، وأهمها القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، قال النائب علي الدقباسي: "أفضل سبيل لتكريم الأمير الراحل هو العمل بخارطة الطريق التي رسمها لنا، فلقد كان رحمه الله سياسيًا ماهرًا، فنحن فقدنا الحكمة إلا أننا لم نفقد العزم لتحقيق أهدافنا، فشخصية مثل الشيخ صباح الأحمد حاضرة في قلوبنا، وهنا استذكر مقولته الشهيرة " هذولا عيالي".

وذكر النائب عبدالله الرومي أن كل كلمات التأبين فإنها لن تفي الأمير الراحل حقه، مضيفًا "رحمك الله ونسأل الله لك الفردوس الأعلى، وأن يوحد أسرة الخير لما فيه خير البلاد والعباد".