مجلس الأمة الكويتي يبايع الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد غدا

أعلن مجلس الامة الكويتي، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة غدا الخميس، من أجل مبايعة الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، لأداء القسم بعد المبايعة.

وكان رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، أعلن إصدار مرسوم أميري يقضي بفض دور انعقاد مجلس الأمة، معلنا أن آخر جلسة ستكون يوم الخميس المقبل.

ومن ناحية أخرى، كشفت وكالة الأنباء الكويتية، كونا عن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها، وذلك إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إلا أنه طالبها بالاستمرار في عملها.

ووفقا للوكالة الكويتية وضع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إستقالة الحكومة بين يد أمير الكويت، إلا أن الأخير أثنى على قيام الحكومة بمهامها على أكمل وجه.

وأكد أمير الكويت ثقته في الحكومة الحالية للإستمرار في القيام بمهامها، واستكمال التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة.