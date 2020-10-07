فرنسا تحذر تركيا : تدخلكم فى قره باغ يؤجج الصراع

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن تدخل تركيا في الصراع العسكري بمنطقة قره باغ على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يؤجج لتدويل الصراع.

وأعربت إيران، اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على سقوط قذائف صاروخية على أراضيها من أرمينيا وأذربيجان.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، أنه تم تسليم مذكرة احتجاج رسمية لكل من جمهورية اذربيجان وارمينيا بشأن تساقط قذائف من داخل البلدين على الاراضي الايرانية.

وقال خطيب زادة في تصريح اليوم الاربعاء: ان حرس الحدود الإيراني يتابع هذا الموضوع مع حرس الحدود بجمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، وتقديم مذكرة احتجاج رسمية على الاعتداءات على المناطق الحدودية من قبل البلدين، وجهت وزارة الخارجية الايرانية مذكرة رسمية إلى كل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا تضمن احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية بشدة على إطلاق القذائف والصواريخ على الاراضي الايرانية، وانتهاك السلامة الإقليمية والمساس بأمن المواطنين والحاق أضرار مادية بهم".

وأكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية مجددا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مطلقا فيما يتعلق بأمن مواطنيها"، مضيفا: "في ضوء العلاقات الودية ومبادئ حسن الجوار، طالبنا كلا البلدين باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الايرانية وووحدة اراضيها، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث غير المقبولة".

وكان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، قد صرح السبت الماضي وأكد من أي اعتداء على الاراضي الايرانية من قبل أذربيجان وأرمينيا بأنه أمر لا يطاق، محذرا اطراف النزاع في قره باغ بضرورة توخي الحيطة اللازمة.