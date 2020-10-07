طالبت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، من رعاياها إعادة النظر قبل السفر إلى السودان، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد، والكوارث الطبيعية والإرهاب والصراع المسلح والإضطرابات السياسية.
وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إخطار بالسفر إلى السودان من الدرجة الثالثة بسبب فيروس كورونا المستجد.
كما طالبت الوزارة من المسافرين إلى السودان التحقق من الظروف المناخية قبل السفر، بسبب إعلان الحكومة السودانية الطوارئ على إثر الفيضانات التي ضربت عدد من الولايات في السودان بما في ذلك الخرطوم.
كما حذرت من انتشار بعض جرائم الاختطاف والسطو المسلح، وسرقة المنازل والسيارات، إلى جانب بعض الجرائم الأخرى.
وأشارت إلى وقوع بعض الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية والمتعاطفين معهم على بعض المنشآت والمناطق التي يتردد عليها السياح.
وأضافت أنه يمكن أن تشهد البلاد تظاهرات بشكل مفاجئ، وقد تتدخل الشرطة لفض هذه التظاهرات، مستخدمة قنابل الغاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تطالب رعاياها بإعادة النظر قبل السفر للسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.