شئون الحرمين: لا إصابات بكورونا بين المعتمرين

أعلنت شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين صفوف المعتمرين.

ومن جانبه صرح المتحدث باسم الرئاسة العامة لشئون الحرمين بأن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، وهي محور الوقاية، والتطهير والتفويج والتوعية.

وقال وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط: "إستقبلنا في اليوم الرابع ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم تُرصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية".

وكتبت وزارة الحج والعمرة على تويتر إن "أول فوج من أفواج المعتمرين يبدأ النسك وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة".

وقررت السعودية السماح لما يعادل ستة آلاف معتمر يوميًا. وستفتح المملكة أبوابها للمسلمين من الخارج اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت "العديد من الإجراءات الاحترازية". وسيتم تعقيم المسجد الحرام عشر مرات يوميًا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه منه. وسيمنع أيضًا الوصول إلى الكعبة والحجر الأسود.