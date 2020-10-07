في السودان.. حقيقة حملات الشرطة لحلاقة الشعر بأوساط الشباب

أكد المكتب الصحفي للشرطة السودانية أنه لم يصدر أي توجيه حول ما نشر في الوسائط بقيام الشرطة بحملات لحلاقة الشعر فى أوساط الشباب، وليس هناك أي منهج أو توجيه صدر أو يصدر بهذه الكيفية وهذا ليس اختصاصا أو سلطة قانونية تمارسها الشرطة.
وأفاد المكتب الصحفي في بيان له اليوم بأنه بناء على توجيهات المدير العام لقوات الشرطة واهتمامه بكل ما يخص العلاقة مع الجمهور فقد تم تقصي حقائق مبدئي، خلص إلى أن الواقعة لم تحدث كما ورد، وإنما هي حادثة فردية لمواطن، لافتة الي تقدم المواطن المعني بشكوى وهي قيد النظر والتحقيق.
وحث بيان المكتب الصحفي للشرطة كل متضرر من واقعة مشابهة أن يتقدم بشكوى إلى رئاسة محلية شرق النيل وتقديم ما يثبت من بينات وشهود.
وشددت رئاسة قوات الشرطة علي حرصها على العلاقة بالجمهور والمجتمع وتعمل جاهدة لتحسينها ودعمها باستمرار، وأن منسوبي قوات الشرطة الذين لا يلتزمون بهذا النهج سيقابلون بإجراءات صارمة وحاسمة.
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