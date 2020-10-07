تدخل سافر.. البرلمان التركي يمدد إرسال القوات إلى البلدان الأجنبية عاما إضافيا

قرر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، الموافقة على تمديد إرسال القوات إلى البلدان الأجنبية، عاما إضافيا، بدعوى القضاء على الهجمات الإرهابية المحتملة.

وبهذا القرار تستمر الهجمات التركية، والتدخل السافر في شئون الدول العربية المجاورة مثل العراق وسوريا، واستمرار الهجمات الإرهابية التركية على هذه الدول.

يمارس النظام التركي منذ فترة طويلة الإرهاب والتعدي على الأراضي السورية، وخاصة في الشمال السوري، بدعوى القضاء على التواجد الكردي في هذه المناطق، ما أسفر عن احتلال تركيا لعدد من الأراضي السورية، ووضع العلم التركي عليها دون احترام لسيادة الأراضي.

كما شهدت الأراضي العراقية هجمات متكررة للطيران الحربي التركي، تمت دعاوي السيطرة على التواجد الكردي أيضا في هذه المناطق، ما استدعى تدخل عربي في الأمر.

ولا تزال الجرائم التركية مستمرة في الأراضي الليبية مع استمرار إرسال المرتزقة السوريين والقوات إلى طرابلس، في محاولة لإنقاذ حكومة السراج من فقدان مزيد من الأراضي.