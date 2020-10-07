في البحرين..أساءت للإسلام على تويتر فحبستها المحكمة عاما

كشفت وكالة الأنباء البحرينية عن أن المحكمة الجنائية الصغرى أصدرت اليوم حكمها بالإدانة في واقعة التعدي على الدين الإسلامي وتحقير لشعائره، حيث قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وذلك عما أسند إليها من اتهام.

وأفادت الوكالة البحرينية أن النيابة العامة كانت قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بلاغًا برصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشرت فيه صاحبته تغريدات تتضمن تعديًا على الدين الإسلامي وتحقيرًا لشعائره،حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها ذلك البلاغ.

وذكرت وكالة النباء البحرينية أن النيابة العامة اطلعت على التغريدات المنشورة بذلك الحساب وتبين تضمنها تعديًا على الذات الالهية والدين الإسلامي والقرآن الكريم وإهانة لرموز الدين، وصورة تحمل ذات أوجه التعدي منها صورة لغلاف القرآن الكريم على نحو يسخر منه ومما يحتويه من الآيات الكريمة، فضلًا عن إنكار للثوابت والمعلوم من الدين.

كما اشارت الوكالة الي أن النيابة العامة إشتجوبت المتهمة صاحبة الحساب والتي اعترفت بما نسب اليها من التعدي على الأديان والدين الاسلامي وتحقير شعائره وكتابه وإهانة رموزه، وبأنها درجت على نشر أفكارها الالحادية على ذلك النحو بهدف مشاركة الغير تلك الأفكار.

وقد أمرت النيابة بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة القضية وبإحالتها محبوسة للمحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها فيما بعد .