كشفت وكالة الأنباء البحرينية عن أن المحكمة الجنائية الصغرى أصدرت اليوم حكمها بالإدانة في واقعة التعدي على الدين الإسلامي وتحقير لشعائره، حيث قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وذلك عما أسند إليها من اتهام.
وأفادت الوكالة البحرينية أن النيابة العامة كانت قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بلاغًا برصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشرت فيه صاحبته تغريدات تتضمن تعديًا على الدين الإسلامي وتحقيرًا لشعائره،حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها ذلك البلاغ.
وذكرت وكالة النباء البحرينية أن النيابة العامة اطلعت على التغريدات المنشورة بذلك الحساب وتبين تضمنها تعديًا على الذات الالهية والدين الإسلامي والقرآن الكريم وإهانة لرموز الدين، وصورة تحمل ذات أوجه التعدي منها صورة لغلاف القرآن الكريم على نحو يسخر منه ومما يحتويه من الآيات الكريمة، فضلًا عن إنكار للثوابت والمعلوم من الدين.
كما اشارت الوكالة الي أن النيابة العامة إشتجوبت المتهمة صاحبة الحساب والتي اعترفت بما نسب اليها من التعدي على الأديان والدين الاسلامي وتحقير شعائره وكتابه وإهانة رموزه، وبأنها درجت على نشر أفكارها الالحادية على ذلك النحو بهدف مشاركة الغير تلك الأفكار.
وقد أمرت النيابة بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة القضية وبإحالتها محبوسة للمحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها فيما بعد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في البحرين..أساءت للإسلام على تويتر فحبستها المحكمة عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.