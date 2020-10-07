تسجيل 14162 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

كما أفادت السلطات، بحسب "روسيا اليوم"، أنها رصدت وفاة 70 شخصا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس فى غضون 28 يوما، مقابل 76 حالة فى إحصائية يوم أمس الثلاثاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 42515 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة فى مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم فى وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدى لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.