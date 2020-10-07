محادثات عاجلة فى جنيف وموسكو لتسوية الصراع فى قره باغ

أعلن وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء ، عن إجراء محادثات عاجلة بشأن الوضع فى ناغورنو قره باغ، فى جنيف وموسكو، وذلك فى إطار جهود فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لتسوية الصراع.





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