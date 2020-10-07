المرصد: 90 قتيلا من عناصر داعش والجيش السوري خلال معارك في البادية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن منطقة البادية شهدت عمليات عسكرية واسعة، في إطار التصاعد المتواصل للقصف والاشتباكات والذي بدأ في مطلع شهر سبتمبر الماضي، حيث تتواصل المعارك العنيفة بين تنظيم "داعش" الإرهابي من طرف، وقوات الجيش السوري مدعمة بالطيران الروسي من طرف آخر.

وقال المرصد إن الاشتباكات تتركز في مثلث حلب – حماة – الرقة، وبدرجة أقل في باديتي حمص ودير الزور، إذ يسعى تنظيم داعش لتنفيذ عمليات متنوعة من هجمات مباغتة وتفجيرات واستهدافات، بينما تسعى قوات الجيش السوري بإسناد جوي روسي مكثف من الحد من نشاط التنظيم الكبير.

ووثق المرصد نتائج من خلال القصف الجوي الروسي والاشتباكات منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، حيث قتل 49 من عناصر تنظيم داعش، بينما قتل 41 من عناصر قوات الجيش السوري، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين في ظل استمرار القصف والاشتباكات.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 822 قتيلا من قوات الجيش السوري، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 439 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.