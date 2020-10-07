استمرار الإرتفاع.. بريطانيا تسجل 14162 إصابة جديدة بكورونا و70 حالة وفاة

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 ألفا و162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب 70 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت الصحة البريطانية سجلت أمس الثلاثاء 14 ألفا و542 إصابة بالفيروس، فيما سجلت 76 حالة وفاة.

وتستعد المملكة المتحدة لاستقبال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال شراء مليون اختبار أجسام مضادة للكشف عن المرض، ولكن بعد مرور 6 أشهر فقط من وعد المسؤولين بتقديمها لأول مرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة اشترت مليون اختبار منزلي لفحص الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وتُستخدم من خلال عينة دم بسيطة من وخز أحد الأصابع، وسيتم إرسال الاختبارات إلى منازل الناس لجمع بيانات عن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بـ كوفيد -19.

ويعمل الاختبار من خلال فحص الأجسام المضادة في الدم، وهي مواد يصنعها الجهاز المناعي لمحاربة الفيروسات، وتشير التقديرات إلى إصابة حوالي 3 ملايين شخص في إنجلترا وويلز بفيروس كورونا بالفعل على الرغم من عدم معرفتهم بإصابتهم.