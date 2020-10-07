أعلى معدل وفيات.. أوامر عليا بإغلاق كل المقاهى والحانات فى بروكسل بسبب كورونا

صدرت أوامر بإغلاق الحانات والمقاهي في بروكسل عاصمة بلجيكا اليوم الأربعاء لمدة شهر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، وفق ماذكرت صحيفة ذا صن.

وقالت الحكومة البلجيكية في بيان إن منطقة بروكسل الأوسع لديها حاليًا معدل إصابة خلال 14 يومًا بلغ 502.4 حالة لكل 100 ألف نسمة - أي أكثر من ضعف المعدل الوطني البالغ 232.8 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ولا يزال الشباب يمثلون غالبية الإصابات ولكن لوحظ أيضًا زيادة في الحالات بين كبار السن.

وأضاف البيان أن هذا أدى إلى زيادة حالات دخول المستشفيات حيث تم شغل 15 في المائة من أسرة العناية المركزة ، وارتفعت إلى 25 في المائة في مستشفيين.

وذكرت الحكومة ان هذا يضع ضغطا كبيرا على العاملين في مجال الرعاية الصحية ويعرض رعاية المرضى الآخرين للخطر".

وصدرت أوامر بإغلاق أي مكان لبيع المشروبات ، حتى أولئك الذين لا يبيعون الكحول، كما يجب على الأندية الرياضية ، سواء كانت محترفة أو للهواة ، إغلاق أكشاك المرطبات الخاصة بها .

تأتي قيود بروكسل الأخيرة بعد يوم من تشديد الحكومة الفيدرالية للإجراءات على مستوى البلاد ، وأمرت بإغلاق الحانات والمقاهي في موعد لا يتجاوز الساعة 11 مساءً وحظرت التجمعات في المنزل أو خارجه لأكثر من 4 أشخاص.

من المعروف أن أكثر من 10000 شخص ماتوا بسبب COVID-19 منذ بداية الوباء في بلجيكا ، وأصيب 134197 آخرين.

وتمتلك الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة سادس أعلى نسبة موت في العالم ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

