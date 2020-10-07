عدو المحسوبية..تعرف على ولي العهد الكويتي الجديد قبل أداء اليمين الدستورية

اختار أمير الكويت الجديد، نواف الاحمد الجابر الصباح، أخاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، ونرصد في السطور القادمة السيرة الذاتية لولي العهد الكويتي الجديد.

تولى الشيخ مشعل، المولود عام 1940، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004، وظل رئيسا لجهاز أمن الدولة لنحو 13 عاما، بعدما انضم الى وزارة الداخلية في الستينيات من القرن الماضي. كما ذكر موقع روسيا اليوم أن ولي العهد الجديد كان قد رفض في السابق مناصب عليا عُرضت عليه.

ويتمتع الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي العهد الجديد بالشخصية القوية حيث ابتعد عن المعارك السياسية والأدوار العامة وقضى معظم حياته المهنية في المساعدة في بناء أجهزة الأمن والدفاع في البلاد.

وتمكن الشيخ مشعل، الذي تخرج من كلية هندسون للشرطة في بريطانيا عام 1960، من المساعدة في إصلاح الحرس الوطني حيث تم وصفه بأنه "أكبر عدو" للمحسوبية وخرق القانون.

ولعب الحرس الوطني تحت قيادة الشيخ مشعل الأحمد دورا مهما في مواجهة الحكومة لجائحة كورونا.

وكان مجلس الامة الكويتي، اليوم الأربعاء، قد أعلن عن تحديد جلسة غدا الخميس، من أجل مبايعة الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، لأداء القسم بعد المبايعة.

وكان رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، أعلن إصدار مرسوم أميري يقضي بفض دور انعقاد مجلس الأمة، معلنا أن آخر جلسة ستكون يوم الخميس المقبل.

ومن ناحية أخرى، كشفت وكالة الأنباء الكويتية، كونا عن تقديم الحكومة الكويتية استقالتها، وذلك إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إلا أنه طالبها بالاستمرار في عملها.

ووفقا للوكالة الكويتية وضع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إستقالة الحكومة بين يد أمير الكويت، إلا أن الأخير أثنى على قيام الحكومة بمهامها على أكمل وجه.

وأكد أمير الكويت ثقته في الحكومة الحالية للإستمرار في القيام بمهامها، واستكمال التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة.