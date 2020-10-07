حاجز زجاجي بين المرشحين.. إصابة ترامب بكورونا تخيم على أجواء المناظرة بين بنس وهاريس

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وافق على وضع حاجز زجاجي بينه وبين المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، كاملا هاريس، خلال مناظرتهما المرتقبة، الليلة.

وتناقلت وسائل الإعلام الأمريكية، الخبر، عقب إعلان فريق بنس مشاركة الأخيرة في المناظرة، وذلك بعدما أقر رئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، بأن مشاركة بنس في المناظرة بصفة شخصية لا تشكل أي خطورة.

وتصاعدت المخاوف؛ مع إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية، في حين أن بنس أجرى اختبار فيروس كورونا أكثر من مرة وجاءت نتيجته سلبية، حيث وجد بنس نفسه على خلاف مع اللجنة غير الحزبية للمناظرات الرئاسية في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن قرارها إقامة حواجز زجاجية لحماية المرشحين الاثنين ومديرة الحوار سوزان بيج.

وقال مارك شورت، مدير موظفي مايك بنس، لصحيفة "واشنطن بوست" إن الفريق لا يرى أي قيمة طبية للحواجز الزجاجية باعتبار أن المرشحين سيكونان بعيدين عن بعضهما بـ 12 قدما ( أكثر من 3.5 متر).

وأضاف: "إذا كانت تريد ذلك؛ فهي مرحب بها للغاية لعزل نفسها بالحاجز الزجاجي إذا كانت ترى أن ذلك سيجعلها تشعر بالراحة أكثر".

وأجرى كل من بنس وهاريس فحص كورونا في وقت سابق من اليوم، وتأكدت سلبية فحص كل منهما استعدادًا للمناظرة التي ستجمعهما الليلة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصيب يوم الجمعة الماضية بفيروس كورونا، وانتقلت العدوى إلى عدد كبير من موظفي الإدارة الأمريكية ومساعديه وذلك قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات الرئاسية والتي يخوضها ضد منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن.