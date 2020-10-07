ترامب يرفع السرية عن وثائق تتعلق بتحقيقات عن التدخل الروسي وهيلاري كلينتون

أوقف محادثات التحفيز الاقتصادي مع الديمقراطيين واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في التدخل الروسي في الانتخابات واستخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادما خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.

وكتب على تويتر يقول “لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. لا تنقيح!”.

من ناحية اخرى أوقف الرئيس الأميركي المفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات، رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من أنحاء الولايات المتحدة قبيل موسم الإنفلونزا.

وكتب ترامب على تويتر بعد يوم من مغادرته المستشفى الذي كان يعالج فيه من كوفيد-19 “أمرت ممثليَّ بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات، وسنسن بعد فوزي مباشرة مشروع قانون تحفيز كبيرا يركز على الأميركيين الكادحين والشركات الصغيرة.”

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