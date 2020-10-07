أمير الكويت يزكي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد

الكويت ـ وكالات: أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة الصباح باركت تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. ويتولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، المولود عام 1940، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004. يأتي ذلك غداة تسلم مجلس الأمة الكويتي مرسوما أميريا بفض دور الانعقاد الحالي للمجلس.

من ناحية أخرى جدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها والتحضير للانتخابات المقبلة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية كونا “وضع سمو رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف سموه حفظه الله ورعاه حرصا على تولیة المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد”.

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