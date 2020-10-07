دراسة: النساء أكثر التزاما بإجراءات الوقاية

لندن ـ د ب ا: خلصت دراسة جديدة إلى أن النساء أكثر التزاما من الرجال بالارشادات التي وضعها الخبراء للحد من تفشي فيروس كورونا. وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن الباحثين من جامعتي نيويورك وييل قاموا برصد الممارسات الوقائية للمئات من الأميركيين، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الكمامات خلال ذروة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة الأميركية. وخلص فريق الباحثين إلى أن أكثر من 54% من النساء كن يرتدين الكمامة بصورة صحيحة، في حين قال 42% من الرجال إنهم يلتزمون بارتداء الكمامة. وكشف الاستطلاع أن سلوك النساء يرجع إلى الشعور بالقلق بشأن الوباء والمسؤولية التي يشعرن بها نحو أنفسهن والآخرين.

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