كورونا المستجد: الإصابات تتجاوز 36 مليونا عالميا .. وتطوير جهاز يكتشف الفيروس عبر تحليل جزيئات الهواء

ـ روبوت ذكي لتعقيم الحرمين الشريفين

ـ الإمارات تحذر من (رهاب) كورونا

ـ حظر تجول ليلي في 6 ولايات تونسية

ـ الإصابات تقترب من 47 ألفا في لبنان

ـ الأردن يحظر التجوال وينشر الجيش ويعلق المدارس

ـ إغلاق المدارس في بؤر تفشي الفيروس بنيويورك

ـ برلين تغلق المطاعم ليلا

ـ قفزة حادة في الوفيات اليومية بموسكو

ـ الهند تعلن عن إرشادات وقائية تتعلق باحتفالات دينية

ـ إندونيسيا تستكمل حقن المتطوعين بلقاح سينوفاك

ـ لا إغلاق للمؤسسات التعليمية في باكستان

موسكو ـ عواصم ـ وكالات:

طور خبراء مركز “جامالي” الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، جهازا قادرا على التعرف على ما يصل إلى 86 من مسببات الأمراض في الهواء، بما في ذلك فيروس كورونا. وقال أرتيوم تكاتشوك رئيس مختبر الطب الحيوي:”هذا جهاز يسمح لك بتحديد ما يصل إلى 86 من العوامل البيولوجية المسببة للأمراض في الهواء كالفيروسات والبكتيريا”. وأضاف تكاتشوك “يمكن للجهاز العمل تلقائيا دون تدخل بشري مباشر، في وضع ثابت وعلى مدار الساعة”. ووفقا لتكاتشوك ، يتكون الجهاز من مجمع كشف عن العوامل البيولوجية المسببة للأمراض من عدة وحدات مستقلة يمكنها إجراء تحليل محدد ودقيق. نتائجها قابلة للمقارنة مع الدراسات في المختبر البيولوجي. وتابع تكاتشوك: “بما أن هناك حاجة ماسة الآن لأدوات التشخيص والكشف السريع عن مثل هذه الأمراض المعدية الخطيرة مثل “كوفيد19″، فإن هذا الجهاز سينتهي قريبًا من الاختبارات النهائية والبدء بالإنتاج التسلسلي”. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 36 مليونا. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع وورلد ميترز أن إجمالي الإصابات وصل إلى 36 مليونا و 97 ألفا و430 حالة.

خليجيا، أعطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الضوء الأخضر لاستخدام “روبوت ذكي” مزود بخاصية الإنذار المبكر في تعقيم الحرمين الشريفين. ويحتوي الروبوت على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي ويسع الجهاز (23.8) لتر، ويقدر حجم الرش بـ 2 لتر في الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حذر الدكتور عادل سجواني، اختصاصي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع من المبالغة في الذعر والسلبية أو ما يعرف بـ”رهاب كورونا” لدى بعض المصابين بـ”كوفيد19″. وقال سجواني إن الاستسلام للحالة النفسية السلبية والتشاؤم يرفع معدل إفراز الجسم لهرمون “الكورتيزول” المثبط لعمل الجهاز المناعي ويزيد من إفراز الجسم للمواد الالتهابية وهو ما يتسبب في تفاقم الحالة الصحية للمصاب وبطء عملية التعافي.

الى ذلك، أعلن والي تونس الشاذلي بوعلاق أن قرارا بحظر التجول في العاصمة والولايات المجاورة لها سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس للحد من تفشي وباء كورونا. ويشمل الحظر منطقة تونس الكبرى التي تضم العاصمة وولايات بن عروس ومنوبة وأريانة المتاخمة لها، بدءا من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا. وكانت ولايتا سوسة والمنستير على الساحل الشرقي التونسي أعلنتا قبل نحو أسبوع حظر تجول ليليا. بدورها، أعلنت السلطات الأردنية، فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت المقبلين، فيما سينتشر عناصر الجيش لمراقبة القيود الجديدة، كما أعلنت السلطات الأردنية تعليق دوام المدارس ابتداء من السبت القادم وحتى إشعار آخر.

من جانبها، أعلنت مصر تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة. وفي لبنان ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 46918 إصابة بعد تسجيل 1261 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 424.

دوليا، أغلقت مئات المدارس العامة والخاصة في مدينة نيويورك في أحياء شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد 19 وسط رسائل متناقضة من العمدة بشأن أفضل سبل وقف انتشار الفيروس. في السياق، قررت حكومة ولاية برلين الألمانية إغلاق معظم المحلات وكل المطاعم في الفترة بين الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا بسبب ارتفاع إصابات كورونا. كما ستفرض برلين قيودا جديدة على الحفلات الخاصة في القاعات المغلقة.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 41 وفاة بفيروس كورونا في موسكو، ما يمثل ارتفاعا كبيرا لهذا المؤشر على أساس يومي. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية عن إجراءات وقائية لاحتواء الفيروس خلال موسم احتفال هندوسي في منتصف اكتوبر الجاري، حيث حظرت إقامة أي فعاليات في مناطق احتواء الفيروس. من جانبه، ذكر مسؤول في الفريق المسؤول عن التجارب السريرية في إندونيسيا أنها سوف تنتهي من حقن جميع المتطوعين بلقاح “سينوفاك” ضد فيروس كورونا، الأسبوع المقبل. وفي باكستان، نفى وزير التعليم والتدريب المهني شوكت محمود تقارير تفيد بأنه سيتم إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية مرة أخرى بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بين الطلاب والمدرسين.