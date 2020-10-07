أخبار اليمن : الحديدة.. 245 خرقاً للمرتزقة خلال 24 ساعة

الحديدة.. 245 خرقاً للمرتزقة خلال 24 ساعةصعّدت قوى العدوان خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث بلغت 245 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان الخروقات شملت تحليق طائرتين حربية في اجواء الجبلية وحيس، و١٣ طائرة تجسسية في اجواء التحيتا، الجبلية، المنظر، الفازة، والجاح.

واشار المصدر إلى ان قوى العدوان ارتكبت ايضا ٩٤ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٧٤٣ قذيفة و ١٣٢ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.