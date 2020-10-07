الحديدة.. 245 خرقاً للمرتزقة خلال 24 ساعة
صعّدت قوى العدوان خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث بلغت 245 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان الخروقات شملت تحليق طائرتين حربية في اجواء الجبلية وحيس، و١٣ طائرة تجسسية في اجواء التحيتا، الجبلية، المنظر، الفازة، والجاح.
واشار المصدر إلى ان قوى العدوان ارتكبت ايضا ٩٤ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٧٤٣ قذيفة و ١٣٢ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الحديدة.. 245 خرقاً للمرتزقة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.