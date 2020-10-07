تركيا.. تمديد إرسال الجيش إلى مالي وإفريقيا الوسطى

صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد سلطة الحكومة إرسال الجيش في مهام أممية إلى مالي وإفريقيا الوسطى.
ووفقا للمذكرة الرئاسية، فقد جرى تمديد فترة التفويض عاما واحدا، اعتبارا من 31 أكتوبر 2020، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية.
وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن تركيا "تلقت دعوة من الأمم المتحدة لمواصلة المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى".
وفي 2 أغسطس 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.
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