وبحسب "روسيا اليوم"، تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و525313 إصابة فى حين بلغ إجمالى الوفيات لديها 210968 حالة.
وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و757131 حالة، وبلغ إجمالى الوفيات 104555 حالة.
وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و969141 إصابة بينما بلغت الوفيات 147494 وهو ثانى أكبر عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.
وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و248619 حالة، وبلغ إجمالى الوفيات 21865 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع إصابات كورونا فى العالم إلى 35.86 مليون والوفيات إلى مليون و47657 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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