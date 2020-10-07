قبل ساعات من المناظرة مع بينس .. الكشف عن نتيجة فحص كورونا لنائبة بايدن

وبحسب "روسيا اليوم"، ستناظر هاريس فى الساعات القادمة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس الذى أجازت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض مشاركته فى المناظرة التقليدية التى تجمع نائبى المرشحين الرئاسيين.
ومن المقرر أن يتواجه ترامب مع بايدن مجددا فى 15 أكتوبر، لكن بايدن قال للصحافيين "إذا بقى يعانى من كوفيد، فيجب ألا تجرى المناظرة".
ويعمل ترامب الذى لا يزال يخضع للعلاج من إصابته بكورونا بمزيج قوى من العقارات لمكافحة "كوفيد-19" بعدما قضى ثلاث ليال فى المستشفى، جاهدا لاستئناف حملته الانتخابية الرامية للفوز بولاية ثانية.
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