ترامب يعود إلى مكتبه الرئاسى فى البيت الأبيض

وبحسب "سكاى نيوز"، أكد مستشار الرئيس الأمريكى الاقتصادى لارى كادلو لشبكة "سى إن بى سى"، أن "الحكومة تعمل"، مشيرا إلى أن "الرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19"، فى وقت تتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين مساعديه، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وغادر ترامب مستشفى "وولتر ريد" العسكرى الذى عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ودعا الأمريكيين فى رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا.