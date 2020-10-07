ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 35.86 مليون والوفيات إلى مليون و47657 

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 35.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و47657 حالة.

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