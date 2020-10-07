كوبا تنفي تحرير طبيبين مخطوفين لدى ”الشباب” الصومالية 

نفت وزارة الخارجية الكوبية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحرير طبيبين كوبيين، خطفهما مسلحون من حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة"، في كينيا العام الماضي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن تلك التقارير تناقلتها وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي منذ صباح اليوم الأربعاء، وأكدت أن مضمونها لا يتوافق مع الواقع.
وأضافت: "نواصل اتخاذ خطوات ونبذل جهودا كبيرة من أجل إطلاق سراح العاملين الطبيين وعودتهما بأمان إلى الوطن".
والطبيبان خطفهما مسلحو "الشباب" في شمال شرق كينيا ربيع العام الماضي، وأكدت مصادر استخباراتية لاحقا أن المخطوفين نقلا من كينيا إلى الصومال حيث تم احتجازهما كرهائن.
يشار إلى أن الاستخبارات التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM) تقدر العدد الإجمالي لمسلحي "الشباب" حاليا بحوالي 7 آلاف عنصر.
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