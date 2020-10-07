مستقرة.. طبيب ترامب يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أعلن شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تطورات الحالة الصحية للرئيس عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال طبيب ترامب إن المؤشرات الحيوية للرئيس الأمريكي مستقرة، وفي معدلاتها الطبيعية، مضيفا أنه لم يلاحظ أي عوارض لفيروس كورونا على الرئيس منذ أكثر من 24 ساعة.
واضاف أنه لم يسجل أي ارتفاع في درجات الحرارة منذ 4 أيام لدى ترامب، مشيرا إلى أن فحص الرئيس ترمب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية مستقرة.
وتابع أن مستوى الاوكسجين ومعدل التنفس مستقر وطبيعي لدى الرئيس، كما أن الفحوصات أظهرت وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى ترامب.
وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مستشفى والتر ريد العسكري إلى البيت الأبيض، عقب 3 ايام قضاهم في المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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