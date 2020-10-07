برلمان قيرغيزستان يبدأ إجراءات عزل رئيس البلاد بعد ليلة دموية.. ماذا يحدث هناك؟

أعلنت المعارضة في قيرغيزستان، بدء إجراءات عزل الرئيس سورونباي جينبيكوف، من منصبه، وذلك بعد موجة احتجاجات شديدة شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال النائب كانيبيك إيمانالييف، من حزب "أتا ميكين" المعارض، إن نواب البرلمان القيرغيزي أطلقوا إجراءات عزل رئيس جينبيكوف، مضيفًا: "جزء من النواب وقعوا على العزل. هناك إجراء معقد ولكن يمكننا القول أن الإجراءات بدأت"، وفقًا لما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وكان جينبيكوف أكد أمس، أنه لا يزال يسيطر على الوضع في البلاد بعد ليلة من أعمال العنف التي تلت الانتخابات حيث قام متظاهرون باجتياح مقر الحكومة والإفراج عن الرئيس السابق للبلاد ألماظ بك أتامباييف.

وقالت الرئاسة إن سورونباي جينبيكوف "يسيطر على الوضع وعبر عن ثقته بان الأحزاب السياسية ستضع مصلحة البلاد فوق مصالحها الخاصة".

وأدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي إلى نزول آلاف الأشخاص من معارضي السلطة الى شوارع العاصمة بشكيك ثم إلى مواجهات ليلية مع الشرطة أدت إلى سقوط 120 جريحا على الأقل.

وفجر أمس الثلاثاء دخل متظاهرون إلى مقر السلطة في بشكيك وأفرجوا عن منافس جينبيكوف، الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف الذي يقضي عقوبة سجن لـ11 عاما.

وأتى اقتحام المبنى في أعقاب إصابة 120 شخصًا على الأقل، نصفهم من قوات الأمن، بجروح في صدامات دارت في العاصمة بشكيك بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية.

واستخدمت الشرطة قنابل صوتية ثم الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط العاصمة، وحاول بعضهم تسلق سور مقرّ الرئاسة.

وكان الآلاف تظاهروا في وسط العاصمة تنديدًا بنتائج الانتخابات التشريعية التي فاز فيها تنظيمان سياسيان قريبان من الرئيس الموالي لروسيا. ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.