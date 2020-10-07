انتخاب دولة عربية بلجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة للمقيمين بالخارج عن إنتخاب المملكة المغربية بالتزكية، في شخص نادية البرنوصي، عضوا في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان لها اليوم بأن هذا الانتخاب يشكل اعترافا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة، وفقا للرؤية السامية المتبصرة والريادية للملك محمد السادس في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها الامر الذي يعكس المصداقية والثقة اللتين يحظى بهما المغرب لدى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن هذا الانتخاب، الذي يأتي بعد أسابيع من انتخاب محمد العمارتي في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانتخاب محجوب الهيبة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، هو ثمرة حملة دبلوماسية مكثفة تقودها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إطار تعزيز حضور الخبرة المغربية داخل الهيئات الدولية والإقليمية وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.

ونوه البيان إلى أن نادية البرنوصي، أستاذة في القانون الدستوري، وعضو في اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، مضيفا أنها تخلف في هذا المنصب السيد محمد بناني الذي شغل هذا المنصب باللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان منذ إحداثها في سنة 2008.

وتتألف اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من 18 خبيرا ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري لولاية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من ضمن لائحة من المرشحين يستوفون عددا من المعايير تتمثل في الكفاءة في مجال حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة، والنزاهة، والاستقلالية، والتجرد.