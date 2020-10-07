ليّ ذراع تركيا العسكرية.. هذا ما فعلته كندا ويخطط له آخرون

ذكرت تقرير لصحيفة نيكي إيشيا الآسيوية، عن رغبة دولية تتزايد لوقف ذراع تركيا العسكرية التي تتدخل بها في كثير من الدول، في البداية بسوريا ثم ليبيا، والآن في أذربيجان، وهو ما يهدد صناعتها الجديدة، بعدما أصبحت مصدر تهديد لدول العالم.

قالت الصحيفة إن التهديد يبرز في صادرات الطائرات العسكرية التركية بدون طيار ، والتي تنافس قطاع الطائرات بدون طيار في الصين، وهو يهز ميزان القوة العسكرية في القوقاز والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا الذي لن تسمح به الصين في أن تزاحمها تركيا أو دول الغرب من أن تطلق يد تركيا في فرض تهديداتها للأمن والسلم الدولي، خاصة وأنه أعلنت منذ اليوم الأول للنزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ أنها تقف بكل قوة مع أذربيجان ضد أرمينيا، واتهمت أرمينيا بأنها من أشعلت الحرب ولم تبادر للتهدئة، بعكس روسيا التي خاضت جملة اتصالات لتهدئة الأمور على الأرض.

منذ نهاية سبتمبر ، تضج وسائل الإعلام التركية والأذربيجانية بمقاطع فيديو تظهر طائرات مسلحة بدون طيار تهاجم القوات الأرمينية الموجودة داخل منطقة ناغورنو كاراباخ ، وهي جيب تابع لأذربيجان ولكن يحكمه الأرمن المنفصلون.

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لقناة تي آر تي التلفزيونية التركية الحكومية قبل أمس الاثنين "إذا لم نحصل على قدرات [الطائرات بدون طيار] هذه ، فسيكون من الأصعب بكثير على أذربيجان تدمير تعزيزات عسكري لمدة 30 عامًا ، بما في ذلك الدبابات والمدفعية".

ومع ذلك ، فإن بعض البلدان تشعر بالقلق، حيث أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين الاثنين تعليق تصاريح التصدير للمكونات المتعلقة بالطائرات بدون طيار إلى تركيا من أجل تقييم "الادعاءات المقدمة بشأن استخدام التكنولوجيا الكندية في الصراع العسكري في ناغورنو كاراباخ"، في خطوة اعتبرها كثير من المحللين ضربة هامة لتركيا، بعدما استخدمت السلاح في إذكاء نزاع دولي.

ومع ذلك ، وفقًا للعديد من محللي الدفاع والأمن ، فإن هذه الطائرات بدون طيار تحلق حاليًا أيضًا في ليبيا وأذربيجان.

وقال تيميل كوتيل الرئيس التنفيذي للفضاء التركي لصحيفة نيكي آيشيا ، نرى بشكل خاص باكستان وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين كأسواق استراتيجية"، وهي أسواق محل الاهتمام الصيني.

وكانت تركيا قد اعتمدت في السابق على الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في قتالها ضد الجماعة المسلحة الكردية الانفصالية.

ولكن منذ منتصف عام 2010 ، بدأت في إنتاج طائراتها الخاصة بعد أن رفضت الولايات المتحدة بيع طائرات مسيرة مسلحة لتركيا، وهو مايقول إن كندا وأمريكا وإسرائيل وأوربا والصين، مع الوقت قد تتخذ خطوات أشد ضد تركيا.

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في يوليو في مؤتمر عبر الإنترنت إن الطائرات التركية بدون طيار في سوريا وليبيا "تغير قواعد اللعبة"، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث تحرك بريطاني أيضًا في هذا الشأن.

لكن وفقًا لكساب أوغلو ، قد تواجه صناعة الطائرات بدون طيار في تركيا تحديات جديدة بعد أن قررت الولايات المتحدة تصعيب قيود التصدير على بعض أنواع المركبات الجوية العسكرية بدون طيار في يوليو.

علاوة على ذلك ، يمكن للسياسة الخارجية المعادية لتركيا أن تعرقل صادراتها ، حيث تجد أنقرة نفسها على خلاف مع الدول الغربية التي تعد من موردي التكنولوجيا الرئيسيين .