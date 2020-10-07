لأول مرة منذ أبريل.. إيطاليا تسجل 3678 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3678 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتسجل إيطاليا لأول مرة منذ ابريل الماضي أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد.

وأعلن مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى نهاية يناير من العام المقبل 2021.

كما أعلنت إيطاليا -التي ستترأس مجموعة العشرين في عام 2021- أنها ستدعم وصول لقاح وباء كوفيد-19 إلى الدول الأقل نموا.

جاء ذلك خلال اتصال عبر دائرة الفيديو بين نائبة وزير الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديل ري ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل الدول نموًا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية فيكيتامويلوا أوتويكامانو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان وزارة الخارجية الإيطالية.

وقالت ديل ري "إن إيطاليا صديقة تقليدية وداعمة منذ وقت طويل لعمل الأمم المتحدة في الدفاع عن الدول الأقل نموا، حيث يركز التعاون الإنمائي الإيطالي بشكل خاص على أقل الدول نموًا والتي تمثل أولوية لدينا".

وأضافت "ستتولى إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين في عام 2021 وستعطي الأولوية للقضايا الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتداعيات وباء كوفيد-19، بتوفير مساحة لمبادرات محددة لتعزيز أداء ومرونة الخدمات الصحية حتى في الدول الجزرية الصغيرة النامية".

كما نوهت ديل ري بأن إيطاليا دعمت الوصول إلى الآلية الدولية للتوزيع الشامل والعادل للقاحات، مما سمح لجميع الدول الأقل نموًا والجزر النامية الصغيرة أن تكون من بين 92 مستفيدًا من مرفق الوصول العالمي للقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.