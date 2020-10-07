أصبح اسم الشيخ مشغل الأحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت الجديد يتردد ويبحث عنه العديد من مرتادي شبكة الانترنت في مختلف الدول العربية، وخاصة في دولة الكويت، وذلك بعد قام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بإصدار مرسوماً لتعيين ولي العهد الجديد لدولة الكويت.

الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت الجديد

واختار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد في الكويت الجديد، وبحسب ماينص عليه الدستور في دولة الكويت فإنه يتم تعيين ولي العهد خلال السنة الأولى من تولي الأمير الجديد لمقاليد الحكم في البلاد، على أن يتم تعيين ولي العهد من خلال أمر أميري يصدر عن أمير البلاد، ويتم مبايعته من خلال مجلس الأمة في جلسة خاصة، حيث يقوم غالبية أعضاء مجلس الأمة بالموافقة على المبايعة لولي العهد الجديد.

من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح

ويبلغ الشيخ مشعل الأحمد الصباح 80 عاماً، وهو أخ غير شقيق للأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح الأمير الحالي دولة الكويت، والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكان الشيخ مشعل مرافق دائم لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح في رحلاته العلاجية، والتي كانت من ضمنها رحلته الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي توفي فيها الشيخ الراحل خلال الأيام الماضية.

المناصب التي تقلدها الشيخ مشعل الأحمد الصباح

وكان الشيخ مشعل يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في دولة الكويت بدرجة وزير منذ عام 2004، كما سبق له وتولى رئاسة جهاز أمن الدولة، كما سبق له العمل في وزارة الداخلية.

والشيخ مشعل درس في كلية هند للشرطة ببريطانيا، وتخرج منها في عام 1960، كما أنه تولى رئاسة المباحث العامة خلال الفترة مابين عامي 1967 وحتى 1980، وقد تحول على يديه من المباحث العامة إلى مسمى جهاز أمن الدولة، وهو الاسم المعمول به حتى الآن بدولة الكويت.