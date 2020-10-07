أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الأربعاء، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين بأصنافه الثلاثة في السوق المحلية، على مدى الربع الأخير من العام.

وثبتت وزارة البترول المصرية الأسعار عند 8.50 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.75 جنيه للتر السولار. وأضافت في بيان: "لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الربع الحالي"، وفق لرويترز. وكانت وزارة البترول المصرية قد خفضت أسعار بيع المنتجات البترولية في أبريل بواقع 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان. وتجتمع لجنة التسعير كل 3 أشهر، وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ضمن عوامل أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تثبت أسعار المنتجات البترولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.