إرسال روبوتات للمساعدة بإطفاء حرائق المستودعات فى منطقة ريزان الروسية

وجاء فى بيان الوزارة بحسب "سبوتنيك" : "تم إرسال مفرزة موحدة من قوات الهندسة فى المنطقة العسكرية الغربية إلى موقع الحريق فى منطقة مستودع تخزين الذخيرة فى منطقة جلتوخينو فى منطقة ريزان".
وتضم المفرزة أكثر من 15 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، بما فى ذلك مركبات العزل الهندسية إى إم بى- وأنظمة إزالة الألغام الآلية "أوران-6" وأنظمة إطفاء الحرائق " أوران-14"، بالإضافة إلى نحو 100 متخصص من قوات الهندسة.
وفى الوقت الحالى، توجد فى مكان إطفاء النيران 11 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة، بما فى ذلك دبابات خاصة بإطفاء الحرائق، بالإضافة إلى نحو 150 من الأفراد العسكريين.
كما جرى إرسال أربع طائرات عسكرية من طراز إيل-76" وثلاث مروحيات خاصة بإطفاء الحرائق من طراز "مى -8" إلى أحد المطارات فى منطقة ريزان.
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