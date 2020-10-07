فرنسا : تركيا تتدخل عسكريا فى ناغورنى كاراباخ

وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية فى الجمعية الوطنية ، بحسب "سكاى نيوز": "الجديد فى الأمر هو وجود تدخل عسكرى لتركيا، مما قد يؤدى إلى تأجيج تدويل الصراع"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأوضح لودريان أن فرنسا تضغط لإجراء محادثات بشأن ناغورنى كاراباخ خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن محادثات ستعقد فى جنيف، الخميس، وموسكو، الاثنين، فى محاولة لإقناع الأطراف المتحاربة فى الإقليم، بالموافقة على التفاوض لوقف إطلاق النار.
كما نوه إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ستجرى هذه المحادثات لـ"بدء حوار من دون شروط مسبقة".
ويشهد إقليم ناغورنى كاراباخ، وهو جيب انفصالى أرمنى داخل أذربيجان، مجاور لإيران، قتالا عنيفا بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.
وندد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مؤخرا بما وصفه نشر "مقاتلين سوريين من جماعات جهادية" فى ناغورنى كاراباخ ممن مروا، وفق الاستخبارات الفرنسية، عبر غازى عنتاب (تركيا)، ولم ترد أنقره علنا على هذه الاتهامات.
وأسف وزير الخارجية الفرنسى لـ"وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين من أجل تحقيق تقدم طفيف فى الأراضى من جانب أذربيجان، بما أن أذربيجان هى التى بدأت النزاع".
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