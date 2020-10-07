أرمينيا تنفى الأنباء عن لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأذربيجانى بجنيف

نفت السكرتيرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمنية، آنا ناجداليان، اليوم الأربعاء، أنباء وسائل الإعلام حول لقاء وزير الخارجية الأرمنى، زهراب مناتساكانيان، مع نظيره الأذربيجانى، جيخون بيراموف، غداً الخميس فى جنيف.





وقالت المتحدثة، فى تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" : "المعلومات التى تنشر فى وسائل الإعلام حول اللقاء المخطط لا تتوافق مع الواقع". وأضافت أيضاً بأن وزير الخارجية على تواصل دائم مع الرؤساء المشاركين فى مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وممثلى دول رؤساء المشاركين. هذا وكانت وسائل الإعلام قد أفادت فى وقت سابق من اليوم، بأن وزير الخارجية الفرنسى، جان ايف لودريان، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن المحادثات حول الوضع فى قره باخ ستجرى غداً فى جنيف، وفى 12 أكتوبر فى موسكو.

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