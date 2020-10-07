أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلى اليوم الأربعاء، بأنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" فى جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفا أن الرئيس لم يستخدم الأكسجين الإضافى منذ كان فى المستشفى.





وأضاف، بحسب "روسيا اليوم"، أن "فحص ترامب البدنى يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية"، مؤكدًا أن الفحوصات أظهرت وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الرئيس ترامب. وعاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء الاثنين إلى البيت الأبيض بعد أن قضى عدة أيام فى مركز "وولتر ريد" العسكرى حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وفى وقت سابق من يوم الثلاثاء أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض، أليسا فرح، أن صحة ترامب المصاب تتحسن بشكل "سريع وقوى" وأنه يتطلع لإجراء مناظرة ثانية مع منافسه الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة جو بايدن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب البيت الأبيض : لا أثر لأعراض كورونا فى جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.