ألمانيا تصنف دولتين عربيتين ضمن الأكثر خطورة بسبب كورونا

وضعت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، كلا من تونس والأردن، ضمن قائمة المناطق الخطرة من حيث مؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن معهد روبيرت كوخ الألماني، قائمة محدثة بالدول الأكثر خطورة لانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، تشمل تونس والأردن ورومانيا وجورجيا.

وهذا الإجراء يعني أن القادمين إلى ألمانيا من هذه الدول؛ سيكون عليهم الخضوع لحجر صحي ذاتي، حتى حصولهم على نتائج سلبية للإصابة بالمرض.

ونشرت السلطات الأردنية عناصر الجيش فى كافة ربوع المملكة ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء، للسيطرة على تسلل فيروس كورونا مجددًا للمحافظات.

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء.

وأضاف في بيان، أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة انطلاقا من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المملكة في الـ24 ساعة الماضية 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس.