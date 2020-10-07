مناظرة كورونا.. نائب ترامب فى ورطة أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس الليلة

كشف مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها للمناظرة المرتقبة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، الجمهوري مايك بنس، والديمقراطية كامالا هاريس.

وقالت المجلة إن بنس وهاريس سيصعدان إلى المسرح الليلة في مناظرة محفوفة بالمخاطر وستكون هي الأولى بينهم، فبعد اقل من شهر على يوم الانتخابات ستكشف المناظرة عن تفاصيل إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا وتجربته في العلاج، وما وراء قراره بمعادرة المستشفى التي انتقل إليها يوم الجمعة الماضية ومخاطرته بصحة فريقه داخل البيت الأبيض واستخفافه بمخاطر المرض الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أمريكي بالفعل.

ومن المقرر أن يتم إجراء المناظرة بين بنس وهاريس في جامعة ولاية يوتا بمدينة سولت لايك سيتي.

وتشير المجلة إلى أن ظهور مايك بنس على المسرح الليلة يعد مثيرًا للجدل بالفعل، لأنه حضر مؤخرًا مناسبتين على الأقل بوجود أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، وبعد ذلك قرر العمل من المنزل لبضعة أيام قليلة فيما أصيب أكثر من 10 موظفين في البيت الأبيض بفيروس كورونا.

وأجرى بنس فحصين على الأقل للكشف عن فيروس كورونا وكانت نتيجتهم سلبية، ولكن حتى بعض أعضاء حزبه قالوا إن حضور مناسبات الحملة الانتخابية مخاطرة غير ضرورية بالنظر إلى صحة ترامب غير المؤكدة ووضع بنس الصحي باعتباره القائد التالي للبلاد إذا وقع مكروه لترامب.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن حملة ترامب وحملة منافسه الديمقراطي، جو بايدن، كانتا نتجادلان بشأن بروتوكولات صارمة لمناظرة بنس وهاريس، حيث من المتوقع أن يقف المرشحين على بعد عدة خطوات عن بعضهما على المسرح بالإضافة إلى نشر حائط زجاجي أمام كل منهما، لكن حملة ترامب شككت في أهمية الحائط الزجاجي.

وقال مساعد كبير أطباء جامعة إيموري الجامعية لمجلة "تايم": "نحن لا نعلم بشكل كافي من مريض ومن لا.. ولكن طالما تم فحص الحاضرين أو اختبارهم، وتخفيف المخاطر عن طريق التباعد ، يمكن المضي في الأمر".

ولفتت المجلة إلى أن جائحة فيروس كورونا ستكون مصدرًا للصراع السياسي على المسرح بين بنس وهاريس، حيث شكلت استجابة إدارة ترامب للجائحة نقطة ضعف سياسية لجهود إعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية أخرى، فأغلب الأمريكيين عارضوا لشهور طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع الجائحة، والتي لعب فيها بنس دورًا كبيرًا باعتباره رئيس فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض.

وأوضحت المجلة أن سلسلة الفضائح الأخيرة التي جاءت عقب إصابة ترامب بفيروس كورونا، بما فيها افتقار البيت الأبيض لتعقب المصابين بالفيروس وتجاهل صحة الرئيس جعل أخطاء الإدارة المتعلقة بوباء كورونا تتصدر عناوين الأخبار.

وسيواجه بنس على المصرح سلسلة من التحديات الشاقة، على سبيل المثال، سيطلب منه بأن يشرح الاستجابة غير الشعبية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا في ضوء ممكن، مع توجيه اللوم في الوقت نفسه عن أخطائه العديدة.

وسيكون مطالبًا من بنس ايضًا أن يظهر نوع من التماسك والجدية والاستمرارية في القيادة في الوقت الذي تثار فيه شكوك حول صحة الرئيس الأمريكي، بحسب المجلة.

وعلى الجانب الآخر، فإن التوقعات ستكون جيدة بالنسبة للمرشحة الديمقراطية، كاملا هاريس، فالمدعية العامة السابقة لديها خبرة في فنون الخطابة عالية الضغط، وربما كانت من أكثر اللحظات التي لا تنسى خلال الانتخابات التمهيدية هي مهاجمتها لبايدن، كما أدى استجوابها البارع لأشخاص مثل المدعي العام بيل بار، وقاضي المحكمة العليا بريت كافانو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إلى تشكيل سمعة جيدة وقوية لها.