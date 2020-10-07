2776 حالة.. المغرب تسجل أكبر ارتفاع يومي بإصابات كورونا

أعلنت الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في أعلى معدل إصابات يومي.

وكانت الحكومة المغربية،قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بعد ملاحظة ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء المملكة.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي، أنه رغم التشبث بخيار الطوارئ الصحية لمواجهة الفيروس، فإن الأمر لم ينعكس بالإيجاب على معدل الإصابات بالمرض في المملكة، وذلك في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وغياب إجراءات التباعد الاجتماعي في المقاهي والمحلات التجارية وغيرها.

وقال مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "الأعداد (الإصابات) مرتفعة، لكن ماذا لو كان المغرب لا يعتمد هذه الإجراءات الصحية؟".

وأضاف الناجي أن "الحل الوحيد المتاح الآن هو الالتزام بالتدابير الصحية، فاللقاح غير موجود ويلزمه مزيدا من الوقت ليصل إلى الجميع".

وبخصوص الوضعية الوبائية بمدينة الدار البيضاء، قال الخبير المغربي: "إنها عاصمة اقتصادية ومتنفس للأموال المغربية، كما أن عدد سكانها كبير جدا، من المتوقع بروز أرقام مرتفعة بها، والأهم هو الالتزام بالحيطة والحذر في جميع التنقلات".