حذر من التهاون.. وزير الصحة السعودي: من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير لقاح فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير لقاح مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) مشيرا الي حرص قيادة المملكة على توفيره للجميع متى تأكدت من سلامته ومأمونيته العالية.

وفي تصريحات تليفزيونية له اطلق وزير الصحة السعودي تحذيرا شديدا لجميع من التهاون والتساهل في الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا تتسبب في حدوث موجة ثانية للجائحة كما حصل في دول أخرى.

كما اشار الربيعة الي حرص ولاة الأمر بصحة الجميع واهتمامهم بإيجاد لقاح كورونا بدرجة عالية من الأمان والسلامة مؤكدًا بأن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاح في أقرب فرصة ولكن الاهتمام أكثر بمأمونية اللقاح.

ونوه الي أن القيادة السعودية اصدرت تعليماتها بضرورة الحرص على متابعة اللقاحات والتأكد من توفير اللقاحات ذات المأمونية العالية للجميع مضيفا بأنه "من الصعب تحديد وقت محدد لتوفير اللقاح.

وعن وضع جائحة كورونا في المملكة أوضح وزير الصحة أن أعداد الحالات والإصابات في انخفاض كما مشاهد مبينًا بأنه بالتأكيد قد تعود الحالات في الارتفاع في أي وقت، مطالبا الجميع بالالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي فهي الأساس لضمان عدم عودة الجائحة مرة أخرى كما رأينا في دول أخرى وإذا التزمنا سنساهم إن شاء الله في استمرار انخفاض معدلات وارقام الإصابات بالفيروس.

وكانت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق قد حذرت من مخاطر موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرة إلى المخاطر الكامنة التي قد تهدد حركة التجارة العالمية في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في العالم، لافتة إلى أن تراجع حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي قد يكون أقل من التقديرات السابقة، وأن التجارة العالمية قد لا تعود في العام المقبل إلى مستوياتها قبل تفشي الجائحة.