إطلاق سراح الشرطي المسئول عن مقتل جورج فلويد

أطلقت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، سراح الشرطي المسئول عن وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، بكفالة مالية.

ورفع أحد أفراد عائلة جورج فلويد- الذي توفي في 25 مايو الماضي بعد أن جثم شرطي من مدينة منيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا- دعوى قضائية ضد المدينة وأربعة من ضباط شرطتها في المحكمة الاتحادية ؛بهدف الحصول على تعويضات مالية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الدعوى القضائية تتهم الضباط بانتهاك حقوق فلويد أثناء اعتقاله، وأن المدينة سمحت بانتشار ثقافة العنف والعنصرية بين أفراد الشرطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشاد بإدارات الشرطة الأمريكية، مهونا من عنف الشرطة ضد المواطنين السود، قائلا: "إن أعدادا أكبر من أصحاب البشرة البيضاء قتلوا أيضا على يد ضباط الشرطة".

يشار إلى أن جورج فلويد، قد توفي في 25 مايو الماضي، بعد أن جثم شرطي من مدينة مينيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

وأثار موت جورج فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بوحشية الشرطة، وتجدد الجدل الأمريكي بشأن العنصرية، وسط جائحة فيروس كورونا.