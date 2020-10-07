تحديث بيانات الراجحي أون لاين وعبر مباشر والهاتف المصرفي

يعد تحديث بيانات الراجحي إلكترونياً أمر يبحث عنه العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك لأن المعاملات المصرفية المختلفة التي يتم إجراءها في البنك تعتمد على سلامة البيانات الموجودة في نظام البنك المصرفي،فلذلك قام بنك الراجحي بتوفير العديد من الطرق التي يمكن من خلالها العميل إجراء تحديث للبيانات بكل سهولة وبدون بذل أي جهد.

كيفية تحديث البيانات في الراجحي

بناءً على رغبة البنك في تقديم كل ماهو سهل وبسيط من أجل خدمة عملاءه قام مصرف الراجحي بتوفير عدة طرق يمكن من خلالها العملاء إجراء تحديث بياناتهم بدون بذل أي جهد وتوفير الوقت، وأهم الطرق المقدمة من بنك الراجحي لتحديث البيانات:

الطريقة الأولي: تحديث البيانات من خلال زيارة العميل لأحد فروع البنك.

تحديث البيانات من خلال زيارة العميل لأحد فروع البنك. الطريقة الثانية: تحديث البيانات أونلاين من خلال خدمة المباشر للأفراد.

تحديث البيانات أونلاين من خلال خدمة المباشر للأفراد. الطريقة الثالثة: تحديث البيانات من خلال الهاتف.

تحديث البيانات عبر فروع البنك

قام البنك بتوفير إمكانية تحديث البيانات من خلال زيارة العميل لأحد فروع البنك المجاورة له الموجودة بكثرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ مواعيد العمل بالفروع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف مساءاً حيث يمكن للعميل التواصل مباشرة مع خدمة العملاء التابعة للبنك وتحديث جميع بيانات الهوية الخاصة به، حيث يمكن للموظفين تحديث بيانات العميل في بضعة دقائق بدون بذل جهد أو تضيع وقت.

طريقة التحديث أون لاين من خلال خدمة المباشر للأفراد

يمكن للعملاء الآن تحديث جميع بيانات الحساب أون لاين عن طريق الأنترنت من خلال خدمة المباشر للأفراد والتي قام البنك بتوفيرها لتساعد العملاء في الاطلاع علي بيانات الحساب وتنفيذ جميع العمليات المصرفية بكل سهولة، ويمكن تحديث البيانات عبر خدمة المباشر للأفراد من خلال إتباع الخطوات الأتية:

الدخول على صفحة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

قم بالضغط على أيقونة “المباشر” المدونة أعلى الصفحة.

قم بإدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاص بك.

انقر على “تسجيل دخول”

سوف تصل إليك رسالة عبر الهاتف المسجل في البنك تحتوي علي رمز الدخول مكون من 4 أرقام.

قم بإدخال الرمز في الخانة المخصصة ثم قم بالضغط علي قائمة الخصائص.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “معلومات العميل”.

ثم قم بالضغط على تحديث تاريخ الانتهاء.

قم بإدخال بيانات الهوية الجديدة ومن ثم الضغط على “موافق”.

في النهاية سوف يتم إرسال رسالة لأخبارك بأنة تم التحديث بنجاح.

تحديث البيانات من خلال الهاتف المصرفي

قام مصرف الراجحي بتوفير خدمة جديدة للمساعدة في تحديث بيانات العملاء وذلك من خلال الهاتف المصرفي، حيث يمكن إجراء هذه الخدمة من خلال إتباع الخطوات الأتية:

أولاً قم بالاتصال بالبنك على الرقم 920003344 ويشترط أن يكون الاتصال من نفس الرقم المسجل في البنك.

ويشترط أن يكون الاتصال من نفس الرقم المسجل في البنك. قم بتحديد اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الانجليزية.

قم بالضغط على رقم صفر.

ثم قم بالضغط على رقم 5.

قم بإدخال تاريخ ميلادك حيث قم بتحديد اليوم والشهر بطريقة صحيحة.

سوف تصلك رسالة تأكيد للهاتف الخاص بك.

ثم قم بالانتظار لمدة 24 ساعة وسوف تستلم رسالة على الهاتف الخاص بك لأخبارك بأنه تم تحديث البيانات بنجاح لدى مصرف الراجحي.

أما في حالة رغبة العميل في تحديث رقم الهاتف فيجب عليه التوجه شخصياً لأحد فروع البنك من أجل التحديث.

تنشيط حساب الراجحي

وفي حالة تأخر العميل أو عدم القيام بإجراء تحديث البيانات في المواعيد المحددة من البنك للتحديث فأن البنك يقوم بتجميد الحساب لحين القيام بتحديث البيانات، ومن أجل تنشيط الحساب مرة أخري يجب على العميل التوجه لأقرب فرع من فروع بنك الراجحي ومعرفة سبب تجميد الحساب وتقديم طلب بالتنشيط.

وفي نهاية المقالة نكون قد قدمنا في هذه المقالة المعلومات الكافية بخصوص كيفية تحديث البيانات في الراجحي من خلال فروع البنك وخدمة المباشر والهاتف المصرفي ومعرفة كيفية تنشيط حساب الجارحي.

