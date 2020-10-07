موعد صرف حساب المواطن للدفعة 35 من الدعم

موعد صرف حساب المواطن للدفعة 31 من الدعم؛ يبحث الكثير من المواطنين السعوديين علي موعد صرف حساب المواطن للدفعة 31 من الدعم، ذلك الحساب التابع للحكومة السعودية ، حيث يعتبر من أهم البرامج التي تخفف الأعباء علي المواطن السعودي وذلك بتقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل البسيط والأسر ذات معدومين الدخل، ووضعت الحكومة السعودية عدد من الشروط للقبول في حساب المواطن وذلك بعد مراجعة بيانات الشخص المتقدم بعد تسجيله إلكترونياً والتأكد من مصداقيتها.

حدد حساب المواطن عدد من الشروط من أجل تقديم الدعم للأفراد المتضررين من فيرس كورونا المستجد وذلك لمحدودي أو معدودي الدخل وأصحاب العمالة الغير منتظمة، حيث حدد من قبل 4 قنوات أمام المستفيدين التواصل مع الدعم الفني عند مواجهة أي مشكلة تواجه المستخدم ومنها:

رقم حساب المواطن: ويعمل من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثامنة مساء ً ، وذلك كل يوم ماعدا الجمعة والسبت عبر مركز الاتصال 19912

خدمة المستفيدين على توتير من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً من الأحد الي الخميس.

البوابة الإلكترونية طوال اليوم علي مدار الساعة.

تطلعات المواطنين المستخدمين للحساب لرفع جودة الخدمات عبر خدمة صوتك مسموع.

موعد صرف حساب المواطن للدفعة 31 من الدعم

أعلن حساب المواطن ميعاد صرف الدفعة ال 31 من حساب المواطن ستكون كما هو في يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث أنه سوف يتم أيداعها يوم 10 يونيو 2020 يوم الأربعاء الجاري.

تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك لتقديم الطلبات من المواطنين للحصول على دعم البرنامج.

أن يأتوا الأشخاص المستقلين ليثبتوا استقلاليتهم، وذلك لاستمرار تقديم الدعم من البرنامج.

تحديد الحد الأعلى الاستحقاق.

شروط عمل حساب المواطن

الضوابط والقرارات الجديدة الخاصة بالدفعة ال 31 في برنامج حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توفيرها لعمل حساب المواطن والموافقة عليه من الجهات المختصة:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل أو حاصل على الجنسية. أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. أن يكون قدم المستندات والبيانات المطلوبة، ولابد من تقديم كافة البيانات المطلوبة إذا كان المتقدم مستقل. ألا يكون حاصل على سجل تجاري، ولا متواجد في دور أيواء أو سجون.أن يكون حسن السيرة والسمعة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35 من الدعم

حدد برنامج حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي كموعد لصرف الدفعة ولكن ذلك الشهر تم تحديد يوم 11 من شهر أكتوبر عام 2020 ميلادياً، وقد يتم تحديد جدول الصرف الخاص لما يلي:

يتم صرف البرنامج للدفعة في يوم 10 من كل شهر ميلادي من الإثني عشر شهراً في كل عام، ولكن إذا صادف اليوم العاشر من الشهر يوم السبت فسيتم تحديد يوم الصرف يوم الأحد في اليوم التالي، وإذا صادف يوم 10 من الشهر الميلادي يوم الجمعة للشهر فسيتم صرف الدفعة في يوم الخميس لليوم الذي يسبقه.

في حالة وجود عطلات الأجازات الرسمية فسيتم تحديد يوم أخر قبل أو بعد يوم 10 من الشهر.