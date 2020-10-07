ألمانيا تصنف تونس والأردن ورومانيا وجورجيا مناطق خطرة من حيث انتشار كورونا

ونشرت معهد روبيرت كوخ للأمراض المعدية التابع للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، قائمة محدثة للمناطق التى تعتبر خطرة من حيث انتشار الفيروس، تشمل تونس والأردن ورومانيا وجورجيا بكامل أراضيها.
وهذا الإجراء يعنى أن القادمين إلى ألمانيا من هذه الدول سيكون عليهم الخضوع لحجر صحى ذاتى حتى حصولهم على نتائج سلبية للإصابة بالمرض.
وتصنف ألمانيا مناطق بالخطرة فى حال تجاوز عدد الإصابات المسجلة بالفيروس فيها 50 حالة لدى كل 100000 شخص خلال 7 أيام.
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