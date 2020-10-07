فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

وبحسب "روسيا اليوم"، يرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 653509، بينما سجلت 80 وفاة جديدة فى الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى الوفيات فى عموم البلاد إلى 32445.
ويخضع 4625 شخصا للعلاج من الفيروس فى المستشفيات، من بينهم 919 مريضا فى وحدات العناية المركزة.
وكانت وكالة الصحة العامة فى فرنسا أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 10489 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد.
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