لظهور بعض الأمراض.. السودان يعلن إحدى مناطقه «منكوبة»

أصدر محمد عبدالله الدومة، والي غرب دارفور، قرارًا، يقضى بإعلان "وحدة مستري الإدارية" التابعة لمحلية بيضة، منطقة منكوبة. واستند الوالي في قراره، للظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة؛ وادت إلى خروج المواطنين من دائرة الانتاج خلال الموسم الزراعي؛ مما يهدد الأمن الغذائي بالمنطقة، إلى جانب ظهور بعض الأمراض في فصل الخريف، وذلك وفق ماذكرته وكالة الأنباء السودانية. كما وجه القرار وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية؛ والادارة العامة للعمل الطوعي؛ ومكتب مستشار الوالي للشئون الانسانية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحكومة المركزية لإرسال المعونات اللازمة بصورة عاجلة لاغاثة المنكوبين بوحدة مستري الادارية. ونص القرار بأن على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية الأجنبية والوطنية العاملة بالولاية وكافة الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والتعاون مع حكومة الولاية لاعانة المنكوبين.

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