فرنسا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 ألفا و746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ارتفاع كبير للإصابات اليومية.

كانت السلطات الفرنسية، قررت وضع العاصمة باريس في حالة تأهب قصوى اعتبارا من أمس الثلاثاء لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) أن المطاعم المتواجدة في منطقة التأهب القصوى ستظل مفتوحة ببروتوكول صحي صارم.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن وكالة الصحة الإقليمية بقاء حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد أعلى من 250 لكل 100،000 شخص في باريس، وهو الحد الذي أطلق بروتوكول التنبيه الأقصى الذي أصاب بالفعل مدينتي إيكس إن بروفانس الجنوبية ومرسيليا والمناطق المحيطة بها.

وتقوم السلطات الصحية بتقييم اقتراح مقدم من المطاعم بشأن القيود الطوعية - بما في ذلك تسجيل عناوين منازل عملائها وتحديد عدد الأشخاص في كل طاولة - قبل تقديم توصياتهم إلى الحكومة.