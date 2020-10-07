جو بايدن يمنح طفلا "دبوس"يحمل علم أمريكا.. فيديو

منح مرشح الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، طفلا أمريكيا "دبوس" يحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في حضور والدة الطفل.
وبدأ الموقف عقب سؤال الطفل عن ماهية الدبوس، الذي يضعه بايدن على صدره، ليجيبه أنه علم الولايات المتحدة الأمريكية.
قام بايدن بنزع الدبوس من على صدره، ووضعه على صدر الطفل، مطالبا منه وضعه على صدره أينما يذهب.
وطالبت والدة الطفل منه توجيه الشكر إلى جو بايدن، وقالت له: "إن من منحك هذا الدبوس هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المقبل، السيد جو بايدن".
وأظهرت غالبية استطلاع الرأي في الولايات المتحدة تفوق جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يزيد من فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
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