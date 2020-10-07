من بينها وزير الاستخبارات.. وزيرة إماراتية تلتقي مسئولين إسرائيليين لبحث التعاون

إلتقت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، اليوم، وزيرين إسرائيليين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ووفق مانشره موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، فقد بحثت الوزيرة الإماراتية مع أوفير أكونيه، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين عقب معاهدة السلام.

كما ناقشا الطرفان سبل تعزيز العلاقات متعددة الأطراف في المنطقة، وسبل التعاون في مكافحة وباء (كوفيد-19) الذي حصد الكثير من الأرواح حول العالم.

وتقود وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية مشاريع التعاون مع دول المنطقة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المصريين والأردنيين والفلسطينيين.

وفي سياق آخر، التقت الوزيرة الإمارتية مع إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إذ اتفق الوزيران على تعزيز التعاون والعلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في مختلف المجالات لما يحقق مصلحة البلدين.

كما بحثا مشاركة دولة إسرائيل في إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل، حيث أكد الوزير الإسرائيلي أن أعمال بناء الجناح الخاص ببلاده في المعرض مستمرة على قدم وساق.

وأكدت الهاشمي التزام دولة الإمارات بحل الدولتين وأهمية ضمان إتاحة الفرصة للفلسطينيين للاستفادة من المعاهدة.

وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة السلام، التي تم الإعلان عنها في 13 أغسطس، تهدف إلى تعزيز النمو والتنمية من خلال دعم الفرص في الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير التقنيات المتقدمة والابتكار في القطاعات الرئيسية، وتعزيز الأمن والاستقرار لصالح شعوب المنطقة.

وقد اتخذت كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، منذ توقيع المعاهدة، خطوات لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية، أبرزها الشؤون الخارجية والأمن الغذائي والبحوث الطبية والصحية، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة وباء (كوفيد-19).